由科技股領軍，隔夜美股再度收漲，帶動周三香港股市開高，惟投資人觀望美國聯準會即將公布的政策決議，以及受中國股市下跌拖累，終場恆生指數收跌0.03%，為24725.63點，連漲3日的升勢止步。國企股(H股)收跌0.17%，為9845.79點。

專家對中國正在試驗的新冠肺炎疫苖安全性感到擔憂，由消費與生醫股帶頭下挫，上海綜指收跌0.36%，結束連續3天的升勢。

華潤置地收漲3.1%，在藍籌股中表現最佳。蒙牛跌2.1%，在藍籌股中表現最差。

受美國科技股上漲帶動，恆生科技指數收高，華虹半導體漲6.43%，同程藝龍漲5.45%，中芯國際漲3.63%，美團漲1.89%。

阿里概念股表現強勁，阿里影業漲5.36%，阿里健康漲5.25%，中國動向漲4.04%。

雅迪控股大漲12.35%，收在11.10港元，創歷史新高。匯豐控股收跌0.9%，為31.75港元，再創2009年3月金融海嘯以來最低價。

(時報資訊)