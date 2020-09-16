天風國際分析師郭明錤針對聯發科(2454)出具最新報告，他認為，華為禁令將對聯發科造成衝擊，影響聯發科產品組合，加上大陸全力發展自家半導體晶片，不排除未來3~5年後，大陸品牌的低階手機將會開始採用國產SoC(系統單晶片)，此也成為聯發科一大挑戰。

郭明錤分析指出，聯發科5G SoC毛利率恐在2021年降至30%，主要是因為低價、低毛利率的天璣720等出貨比重快速提升，加上聯發科對台積電沒有議價力，故與高通競爭時無價格優勢，預測聯發科2020年、2021年與2022年的5G SoC ASP分別為美金32~34元、美金20~22元與美金14~16元，低於市場的預期。

郭明錤分析進一步表示，美中國家政策均不利聯發科成長，美方利益優先與大陸十四五計畫，都恐使聯發科未來5G SoC市占率難再增長。

郭明錤認為，聯發科的非華為客戶訂單需求僅為華為的70%，因高通仍為其他Android品牌主要5G SoC供應商，在華為禁令後聯發科產品組合顯著改變，因主要出貨低階手機，故聯發科的高中階5G SoC，包括天璣1000系列與天璣800，需求將下滑，也因此，儘管5G手機滲透率持續提升，但整體出貨量卻持續下滑，代表5G對換機需求無顯著貢獻。

此外，郭明錤也點出，IC設計國產化是大陸未來5年的重要國家半導體政策，預期3~5年後，大陸品牌的低階手機將會開始採用國產SoC，聯發科的手機SoC市場占有率長期而言將會遭遇成長瓶頸。

(時報資訊)