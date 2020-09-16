投資人押寶和預期美聯準會超寬容立場將壓垮美元，日圓周三走高。另一方面，新數據展現較佳前景，人民幣走強。

聯準會將在周三稍晚的首次政策聲明對通膨採取了較寬容立場。投資人買進日圓，因為其相信聯準會可能承諾進一步刺激，這可能弱化美元並讓國債殖利率下降。聯準會預期不會在利率上作變動，但對國債購買上進行調整。

日圓上漲0.2%，來到約105.22日圓兌一美元，為近兩周的高位。但是在美元連月弱勢後，投資人減少美元空頭或押注美元下跌。

在對其他主要貨幣，美元下跌或穩住。美元指數下跌約0.1%，對澳幣則弱勢。

在溫和鴿派的聯準會中，日圓兌美元是最具吸引力的對戰方式。另外日圓對美國債市特別敏感，日本投資人為美國國債大買家，匯市分析師Callow表示，人們將準備圍繞在聯準會聲明中出現匯市價格的起伏。

除了眼前政策外，主要焦點也在聯準會的經濟預測，特別是聯準會如果明確說出通膨會到哪裡，以及低利率實際上到哪裡。而缺乏明確的細節，將可能會讓美元稍微上升，但分析師指出是短暫地。

(時報資訊)