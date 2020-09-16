渡過上半年營運谷底，塑膠射出廠—台翰(1336)及精密零件廠—英濟(3294)第3季營運同步回升，其中英濟8月合併營收為5.12億元，為去年7月以來新高，台翰8月合併營收1.64億元，兩家公司均預估，下半年業績可望比上半年好。

英濟主要產品為精密模具開發、精密塑膠零組件設計與射出成型，終端產品多為電腦周邊如滑鼠、鍵盤、耳機、音箱等消費性電子用品，除電腦周邊產品，在醫療產品部分，英濟跨入生醫材製造與設計領域，效益逐漸顯現，除塑膠與醫療矽膠零組件成型製造外，亦與客戶合作步入醫療IoT產品的整機設計與組裝，並量產交貨，近年生醫營收成長快速，在防疫需求下今年生醫材產品累計營收較去年同期增長33.3%。

受到新冠肺炎疫情停工影響，英濟第1季業績表現不佳，不過渡過第1季谷底後，各國推動防疫措施，居家辦公及線上教學帶動電腦周邊、遠端視訊設備與「宅娛樂」等影音視聽設備需求大幅提升，英濟業績自第2季重回成長軌道，第2季合併毛利率為18.8%，年增5.8個百分點，稅後盈餘為3914萬元，年成長1.5倍，單季每股盈餘為0.3元；累計上半年稅後虧損為1.16億元，每股淨損為0.88元。

在耳機及智慧音箱訂單強勁下，英濟8月合併營收5.12億元，略優於7月，為去年7月以來新高，目前英濟大陸廠區在防疫前提下滿載運轉，設備稼動率持續創高，英濟預估，第3季營收可望優於第2季，由於新產品的ASP及毛利率較高，獲利可望較第2季倍增，前3季可望順利轉虧為盈，全年獲利可期。

台翰深耕東南亞市場超過15年，擁有產業鏈中資本密集度最高的模具設計、塑膠射出之量產技術，今年第2季受到新冠肺炎疫情導致東南亞各國封城封國影響，營運陷入谷底，後疫情時代的居家辦公、線上教學成新常態催生，帶動全球家用的印表機/事務機等需求增加，台翰與主要客戶在東南亞地區復工後加速產能稼動率提升，公司自5月起營收年減率逐漸收斂，第3季營運逐漸恢復正常。

由於旗下主要客戶對於印表機/事務機的拉貨力道與訂單需求持續增溫，台翰8月合併營收為1.64億元，已回到去年同期80%的水準，累計今年1到8月合併營收達11.6億元，年減25.23%。

展望第3季，台翰看好家用印表機/多功能事務機終端市場消費需求持續增加，推進主要客戶的備貨需求提升，同時也加速開發新款產品的腳步，不僅帶動越南、菲律賓等廠區產能稼動率回升，產能規模展開進而精進整體毛利率與獲利表現，良好的訂單能見度貢獻東南亞生產基地產值於未來持續擴大，審慎樂觀看待第3季營運。

台翰表示，隨著主要客戶為搶占於全球的市場份額進而積極推出新機種問市，目前公司與主要客戶包括：FUJI、EPSON、KYOCERA等以密切開發一系列投影機、多功能事務機等新產品，新訂單若如預期進度順利，有望於2021年第1季加入量產排程中，並對未來整體營運帶來正面的挹注。

(時報資訊)