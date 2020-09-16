兆豐金(2886)今舉行第二季的法說會，聚焦海外業務的營運概況及發展佈局，今年受到新冠肺炎疫情影響，全球經濟成長動能趨緩，加上美中貿易戰等因素，兆豐銀行仍持續積極推動新南向國家放款業務，截止至今年6月底，新南向國家分行放款餘額已達新台幣1208億元，相較去年同期成長14%，遠高於其他海外地區。未來新南向國家新設據點逐步展現效益，放款需求將會持續穩健成長，海外分行的獲利成長可期。

由於美中貿易戰逐步改變東南亞的貿易與產業結構，越南不論是資金投資或是出口貿易，都顯著成長，為東南亞地區美中貿易戰最大受益國，經濟戰略地位對台商更顯重要。再加上兆豐銀行在越南南部已設有胡志明市分行，放款量逐期成長，北越因與中國廣東深圳等地理位置接近，具地利優勢，有多個工業園區，近期漸成為電子零組件、汽車零組件等供應鏈產業聚落，台商近期在當地設廠多，商機漸增。而海防市為越南北部第二大工業中心，擁有越南北部最大的港口與機場，交通便利，商業活動興盛，目前尚無台資銀行入駐。也因此，兆豐銀行規劃設立海防辦事處，就近掌握當地市場動態及台商金融需求，加強開發北越商機，進而協助台商企業擴展，深耕東協市場。若獲准設立，兆豐銀行將成為第一家進駐海防的台資銀行。

兆豐金2020年上半年稅後淨利112.81億元，較去年同期衰退，主係疫情及降息的衝擊，造成銀行淨利息及交易收益大減，加上呆帳提存增加所致。所幸，隨著紓困及振興經濟措施，市場轉趨穩定，近期獲利已顯著提升，1~8月稅後淨利較去年同期跌幅已逐漸縮小，下半年表現可期。

子公司方面，票券及證券表現較為亮眼，兆豐票券稅後淨利14.18億元，較去年同期成長10.7%，主要係降息導致利息收益增加及處分債券實現利益；而兆豐證券稅後淨利7.11億元，較去年同期成長73.8%，主要是因為台股成交量及市占率增加，經紀手續費收入隨之大增。

今年下半年為提升獲利水準，兆豐在存放款業務方面，在兼顧資產品質下，採以量補價的方式，積極擴展國內外授信，並降低資金成本；在財務操作方面，有效運用資金，減少外幣拆放同業，伺機增加優質債券部位及適時實現債券利益，並逢低布局潛力股及高殖利股；在手續費收益方面，積極爭取聯貸主辦，強化財管業務動能，提高經紀市占率及借券承作量；在數位金融方面，優化作業流程與創新金融服務，同時運用大數據及機器人流程自動化(RPA)，精準掌握客源及降低人力成本。

受到疫情的衝擊，全球需求端急凍，銀行業難免面臨各項風險，但兆豐銀行仍持續超前布署，主動與企業戶進行互動與溝通，深入瞭解產業前景與客戶動向，強化對信用風險的掌控，並從中發掘新的業務機會。

另外，兆豐銀行這次亦配合政府紓困政策，利用這機會擴展小型、微型企業及個人客戶，蒐集不同客層信評模型及消費模式，以期未來推廣存款、授信、財富管理及信用卡等多元消金業務，達成分散客戶結構的目標。

(時報資訊)