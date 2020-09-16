免煩惱，我會帶著你安全過馬路！台中市警察局第六分局1日起在台灣大道路口執行交通安全大執法，員警在該路口執行勤務時，突然見到1名視障人士站在該路口躊躇不前，員警趕緊趨前引導，化身視障者注意路況的雙眼，協助安全過馬路，員警貼心將視障者「牽條條」的這一幕，讓行經人車感動不已，有人從車內比出一個讚，稱讚「警」有人情味。

台灣大道與文心路口為台中市交通要道，平時即車水馬龍，由於路幅寬長，行人穿越馬路時風險較高，第六分局1日起在該路口執行交通安全大執法，維護行人路權。

馬路如虎口，一般人過馬路都要提高警覺，視障民眾過馬路更加困難重重，何安派出所警員林俊凱、葉梓皓在執行交通大執法勤務時，見視障人士需要協助，趕緊上前引導過馬路。

這名視障民眾說，他要在台灣大道搭公車到台中榮總看診，路口危機四伏，所幸有員警相助陪伴，才能安心通過馬路，感到人間溫暖有情。

警方呼籲駕駛通過路口時應減速慢行，禮讓行人優先通行，行人通過路口請加快腳步，千萬別當低頭族，交通大執法期間，員警將針對汽機車不停讓行人等重點項目進行取締，貼心提醒駕駛「路口慢看停、行人優先行」，交通安全從你我做起，才能將交通事故發生率降至最低。

(中時 )