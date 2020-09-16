美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）來台與我方高層舉行「台美經濟與商業對話」，三三會理事長許勝雄16日指出，透過台美高層對話可開啟雙方經貿新的里程碑，不過，他不諱言，當台灣放寬美豬、牛肉進口，對美方而言，只是基本的「敲門磚」，很多事情是可以按部就班的繼續推，但是，「不是以後就坦坦大道。」

三三會16日召開例會，許勝雄在接受媒體訪問時指出，台美BTA會是一個高規格的貿易談判，相較於融入區域經濟整合的談判，例如CPTPP等，會更為嚴苛，這是台灣必須要面對的課題。

許勝雄進一步指出，台美BTA不同於融入區域經濟整合的談判，可以透過國際通同的規範與群體間相互間的協調、彈性容忍，進而獲得退讓、妥協的結果，但是，一對一的雙邊國家間的對話與談判，要求會比較嚴苛，「每個國家都會為自己國家利益最大化著想。」

所以，許勝雄直言，台灣放寬美豬牛肉進口只是台美BTA談判的基本「敲門磚」，門打開後，很多事情雖然會按部就班繼續推，但不代表未來就是坦坦大道，一旦開啟談判，勢必會面臨貨物關稅、檢驗、稅務，以及產業衝擊等課題與難題。

然而，許勝雄也不諱言，台灣是海島經濟國家必須要與全球經濟接軌，這是台灣要面對的宿命，因為以台灣2,300萬人口、市場不足以支撐企業擁有大型化及國際競爭力，在此同時，台灣FTA覆蓋率佔出口金額的9.76％，顯示台灣還有9成以上的國家需要去面對，「這是沒有辦法的事。」

(工商 )