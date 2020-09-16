（遠東商銀Bankee社群銀行贊助職棒新軍味全龍擊出全壘打，球員球迷共享百萬元獎金。圖／遠東商銀提供）

遠東商銀深耕數位金融子品牌Bankee社群銀行，繼金控、純網銀等冠名贊助職棒後，Bankee也加入贊助職棒運動行列，贊助味全龍職棒，Logo於球員球衣的右手臂露出，期望為台灣職棒注入更多活水，為台灣棒球盡一份心力，共創職棒永續經營友善環境，激勵球員發揮實力，推出「全壘打百萬獎金」，給球員球迷共享。

遠銀指出，這次贊助活動緊扣社群，結合線上與線下，未來球迷可透過對支持球員的應援加油，即有機會共享獎金。Bankee力邀全台粉絲、球迷共同線上應援，用實際行動力挺職棒新軍，與球員共享「全壘打百萬獎金」。味全龍明年將正式於一軍出賽，屆時例行賽開打，球員只要擊出全壘打，並擊中全壘打區指定看版，且主場獲勝，除基本獎金20萬元，隨球迷應援人數增加，獎金也隨之提高，最高可達100萬元刷卡金，獎金由擊中球員與抽中球迷對分，且總獎金累積愈多，抽出球迷數愈多。

遠銀強調，Bankee將於味全龍今年二軍斗六主場賽事最後3場的9月20日～22日，推出最高10萬元刷卡金回饋，即使未擊中指定看板，也將提供1萬元刷卡金獎勵。球迷在開賽前可先至活動網頁分享此賽事專屬頁面，透過社群力量為味全龍集氣，也為明年「全壘打百萬獎金」活動提前暖身宣傳。

Bankee並且規劃為味全龍隊創意編製加油應援曲，邀請全台球迷跟著go beauties小龍女啦啦隊，一起跳全壘打舞，透過輕快有力的節奏，將勇敢的力量傳達給球員，讓熱血堅定的歌聲，陪味全龍隊一起成功奪勝創佳績。

(工商 )