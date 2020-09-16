長榮航空（2618）Hello Kitty彩繪機首度飛航高雄，10月1日及10月10日各推出一班高雄-高雄的類出國專案航班。

高雄出發類出國專案航班經濟艙超值優惠價6,588元（含稅），商務艙豪華體驗價8,588元（含稅），不分艙等指定窗邊座位需加價1,000元。

即將到來的中秋及雙十連假，長榮航空特別選定於10月1日及10月10日各推出一班高雄-高雄的類出國專案航班，由彩繪雙機─「夢想機」及「郊遊機」聯袂飛航南台灣，「中秋賞月專機」由甜蜜教主Hello Kitty擔任女主角，「雙十同遊專機」則由耍酷天王酷企鵝首次擔綱最佳男主角，彩繪雙機特別以BR5920（我就愛你）為班號，呼應南部的粉絲對彩繪機的喜愛，不要遲疑，趕快背起你的包包，拿起你的相機，一起跟彩繪雙機來趟輕鬆愉快的類出國旅行吧。

為了感謝南部民眾的厚愛，長榮航空也準備了厚禮回贈，讓大家滿載而歸，大手筆不分艙等送出軟式Ferragamo兩用過夜包，滿足收藏的欲望；並推出「高雄限定大抱枕」，中秋專機加碼送Hello Kitty星空機大抱枕、雙十專機加碼送牽手機大抱枕，以往只能看不能帶回家的商務艙抱枕，這次直接讓你抱回家。

當然不能獨漏粉絲最愛經典─Hello Kitty大禮包，包括一套七款的彩繪機撲克牌，超卡哇伊的Hello Kitty、酷企鵝、蛋黃哥明信片套組，櫻花粉的Hello Kitty原子筆及米果等等，感受完整類出國的美好行程。

(工商 )