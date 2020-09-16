大陸半導體大廠武漢弘芯爆出財務危機，導致公司營運陷入停擺，甚至拿用來生產7奈米製程的半導體設備拿來抵押欠款，甚至被陸媒稱作是一場騙局，無疑是在這場陸美科技產業競爭，對大陸市場的重擊，近期甚至傳出大陸晶圓代工龍頭中芯國際，遭到外銀要求提前還債。

據《華爾街日報》日前報導，美國國防部官員表示，包括美國國防部在內的一些美國聯邦政府機關，正在討論是否把中芯國際列入實體清單，理由為一家美國國防部外包商提出的研究報告提到，中芯國際與解放軍關係密切，甚至提供產品給一家遭到美國商務部列入實體清單的大陸軍事院校，該院校涉嫌設計用於類比核子試驗的超級電腦晶片。

中芯國際則是對此表示，該公司創立之初就沒有與大陸軍方來往，並提到該公司的半導體產品及服務皆僅用於民用和商用終端使用者，希望能以誠懇、開放、透明的態度，與美國各相關政府部門溝通交流，化解可能的歧見和誤解。

有外媒報導指出，在美國有意對中芯國際制裁後，中芯國際有一筆超過2億美元(59億元新台幣)向外國銀行的未償還信貸，已經在考慮讓中芯國際提前償還。

中芯國際則是在今年7月16日於上海科創板上市，在北京當局全力發展半導體自主化進程下，中芯國際背負眾多期待，開盤後股價一度狂飆245％，從發行價27.46元人民幣漲至95元人民幣，直接躍升陸股最高市值的科技股，市值來到6000億元人民幣。

不過，隨著中芯國際宣布將擴大28奈米製程生產線，而非外界期待能成為華為先進製程來源的14奈米製程，加上中芯國際也透露9月15日起無法出貨華為，目前已經對美方提出出貨許可申請。中芯國際也從7月16日至9月16日收盤價56.7元人民幣，短短2個月股價崩跌40%。

(中時新聞網)