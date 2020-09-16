玩很大臉書粉絲專業於下午時分換上黑色頭貼與封面照片。（圖／翻攝臉書）

藝人黃鴻升小鬼於今日上午傳出死訊陳屍於北投家中，享年36歲，上午經紀人也哽咽證實，目前確切死因仍在調查中。而小鬼自2018年加入節目《綜藝玩很大》主持群，表現相當良好，累積不少忠實玩粉，而在下午3點33分左右，《玩很大》臉書專頁也換上黑色頭貼與封面，令粉絲看了相當鼻酸。

綜藝玩很大製作單位於2018年8月曾舉辦粉絲票選小隊長的活動，而黃鴻升在當時高票當選，隨即於9月時加入綜藝玩很大節目拍攝，黃鴻升在節目上活潑及全力以赴敬業的身影，替他累積了不少忠實粉絲，玩粉也會稱呼他「鬼哥」。

小鬼死訊傳開後，稍早在下午3時33分時，玩很大的臉書粉專也將大頭貼與面照片換上黑色，不到一小時已經超過8萬玩粉留下表情貼，紛紛在留言寫下哀悼話語，「台灣少一個敬業的藝人，真的可惜」、「鬼哥才正要在這團隊裡發揚光大，就這樣殞落了，有點難過」、「看到大頭貼當下瞬間爆淚」、「很喜歡他的拼勁，陽光的形象，如今只能懷念」、「謝謝小鬼帶給我們全家每星期歡樂的時光」、「小鬼，拜託趕快回來，你這次玩太大了」。

不少粉絲留意到玩很大的Youtube頻道照片也換成全黑影像，也有網友在PTT台綜版上討論起製作單位對於未來節目規劃的決策，更憂心起節目是否會因此停播，也大嘆以後看節目會「越看越沉重」。

也有網友觀察到玩很大Youtube頻道也換上黑色頭貼與封面。（圖／翻攝Youtube）

(中時新聞網)