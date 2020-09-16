快艇今天下半場徹底潰敗，慘遭金塊逆轉羞辱而淘汰出局，在面臨差1勝就能晉級分區決賽的戰役中苦吞8連敗（0勝8負），不但創下隊史紀錄，而且還是NBA最難堪的紀錄，更是北美四大職業賽會第二悲慘紀錄。
快艇成軍於1970年，今年剛好是半世紀隊史年，在里歐納德以及保羅喬治的領軍下例行賽戰績高居西區第二，被外界視為奪冠熱門球隊，沒想到卻在西區季後賽次輪3比1領先局面下慘遭金塊逆襲。
球評帕金斯怒罵里歐納德和保羅喬治完全在狀況外，毫無鬥志，根本與身價不符，快艇慘敗的兩大罪人。
今日之戰，里歐納德22次出手只命中6球，14分、6籃板、6助攻；保羅喬治16投4中，三分11投中2，10分、4籃板、2助攻，外加5次失誤。
最悲慘的是，快艇在差1勝就能取得分區冠軍賽門票的賽事中竟然是8戰全敗，為北美四大職業聯盟（NBA、NFL、MLB、NHL）第二長紀錄，排名第一的是MLB奧克蘭運動家（9連敗）。也就是說，快艇已經刷新NBA史上最恥辱紀錄！
(中時 )
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