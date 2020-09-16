民主黨總統候選人拜登15日前往佛羅里達州拜票，為爭取西班牙裔選民，他在競選活動上用手機播放了西班牙語熱門歌曲《Despacito》，他將手機對準麥克風，當《Despacito》輕快有勁的歌聲響起，拜登也在講台上跟著搖頭擺動，大約持續了15秒，然後對著群眾說：「我只有一句話，繼續堅持到底。」

《Despacito》是路易斯．馮西（Luis Fonsi）、洋基老爹合唱的一首歌曲，單曲發行於2017年1月，後來收錄在馮西2019年發行的專輯《VIDA》中。

快歌碰上「慢喬」這個小插曲很快在社群媒體上引發關注，Despacito也迅速衝上推特熱搜。但拜登的這一招似乎糟蹋了舞曲，也打壞了選情。有網友調侃稱，「這曲非常適合慢喬，Despacito的意思是慢，和拜登相得益彰。」川普也不客氣，在推文酸他，「拜登只有一件事要說，但結果太不妙了。」並將Despacito的音樂換成NWA的「去他的警察」（F**k Tha Police）

原本輕快的音樂，因為拜登不輪轉又遲緩的動作，簡直是一場災難。距離美國大選還有還剩不到2個月，為了爭取更多的支持，川普和拜登各出奇招。就在2天前，川普推文吹噓自己曾從邁阿密的古巴人那裡獲得一項至高榮譽——豬灣獎。希望爭取佛州的拉美裔選民，尤其是古巴裔。然而，經過事實查核，發現這個這個獎項並不存在。

有些自稱拜登的支持者留言，拜登這招討好拉丁裔選民的「神來之筆」著實讓他們尷尬不已，有位網友說，「到底是誰出的餿主意，不管是誰，都該立刻把他炒了。」

(中時 )