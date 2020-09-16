高雄市前鎮區日前發生乙烯外洩事件，9日就已經有民眾通報有怪味，但高市府卻沒有在第一時間通知大眾，直到11日才公告。事件處理遭質疑慢半拍，使民眾度過危機的48小時，罵聲一片。羅友志接受《中時新聞網》訪問表示，高雄市政府怎麼會癥結在要不要通知媒體，這是應該做的事，怎麼能讓人民最後一個知道，讓人如何安心？

【政新鮮】乙烯事件高市府扯韓國瑜 羅友志轟：老百姓死不能瞑目

羅友志舉例電影《2012》，劇中美國總統說：「老百姓有權利知道現在發生什麼事情，所以我不逃走，我要留下來告訴老百姓，今天是人類的末日。」，他直呼高雄市政府有沒有做到？第一時間還在考慮是否告知大眾，這就是完全不對的想法。羅友志再轟：「高市府真的犯了非常大的錯，萬一有民眾在乙烯事件裡造成傷害，他豈不是死不瞑目？」應該要馬上通知所有人乙烯外洩的情形，並說明如何處理。

羅友志怒批高雄市政府不該把所有的過錯推給韓國瑜，上位後本來就要檢視通報系統是否符合現狀要求，不要再消費前朝，不然就把韓國瑜請回來當就好啦！如果自己無法解決，那就是韓規邁隨，錯的是自己啦！

(中時新聞網)