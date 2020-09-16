以一首〈without you〉爆紅的新生代饒舌歌手高爾宣，今年風光入圍金曲獎「最佳新人」、「年度歌曲」2大獎項，是歌壇備受矚目的最強新人之一，今卻被爆他高中時期涉校園霸凌案，強脫同學衣服還拍裸照，引發軒然大波，事發後他預告將在IG說明，母校則先一步給出回應。

有網友在Dcard爆料，指出高爾宣在就讀萬芳高中時期，升高三那年暑假，跟朋友到宜蘭出遊，對其中一名同學霸凌，不僅將其衣物強行脫掉，還全程錄影，更將這段有著受害者裸體的影片流傳出去，被眾人瘋傳閱覽。

學校得知此事後，僅以大過處份高爾宣，卻讓他們繼續正常上學，受害同學身心受創得了憂鬱症，該網友不滿萬芳高中讓高爾宣回學校拍MV，決定公開這件事，此po文立即引發熱議，並被轉到批踢踢爆掛，造成瘋傳。

事情爆發後，《ETtoday新聞雲》致電萬芳高中秘書室，秘書不願正面回應是否真存在此事件，但表示新聞寫到的事情屬性平案件，這類事件都會依法進行通報，但因性平案件具保密性質，所以不便再對外多作回應，而至於借教室給高爾宣拍攝MV，則是照借校園場地規則辦理，只要不影響教學就可以。此外，高爾宣已於IG貼文表示很多人私訊關心，「我晚點會一次跟大家解釋」。

(中時新聞網)