近來青少年交通事故案件頻傳，為降低青少年發生交通事故，桃園市平鎮警分局，16日受邀前往治平高級中學宣導交通安全及防衛駕駛觀念，以生動活潑的內容，搭配怵目驚心的車禍實例影片，希望能降低青少年交通事故發生。

平鎮警分局副分局長陳怡誠表示，平鎮區轄內高中職以上學校雖然不多，但因鄰近中壢區、楊梅區、八德區及龍潭區，交通四通八達，為各校學生上、放學必經之處，經分析，青少年朋友所發生之交通事故，肇事主因以「未保持安全距離」、「未注意車前狀況」及「違反號誌、標誌管制」居多。

警方以實際事故案例影片詳加說明，希望加深學生們了解交通常識及遵守交通規則的重要性。警方也並利用此機會宣導「防禦駕駛」的觀念，提醒青少年朋友除了遵守道路交通規則外，也要留意周遭狀況，從目視及耳聽察覺，建立預判可能發生意外情境之準備心理，進而預先採取必要防禦動作以避免事故發生。

警方也表示，經統計分析青少年朋友發生交通事故肇因多為未注意車前狀況、未保持安全距離、未依規定減速、未依規定讓車、闖紅燈、超速，多是與速度有關的違規，警方也呼籲，十次車禍九次快，駕駛人行經路口及彎道前，要「慢、看、停」，若速度放慢，可增加反應時間，降低事故率。

(中時 )