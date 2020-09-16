環保從校園、家園做起！新北市16日舉辦低碳校園、低碳社區標章暨低碳永續家園授證典禮，共計有14所學校、26社區獲得低碳標章，8里獲得永續家園同級認證，透過綠屋頂、社區生態營造與可食地景等方式，用自己的力量，為環保盡心力。

今頒獎典禮由環保局長程大維頒發證書，本次獲「低碳校園標章」計14所學校，獲「金熊級」的中和區光復國小，從打造校內頂樓日光農場出發，依季節種植，生態豐富，同時避免陽光直射屋頂，達到教室降溫效果。

同獲「金熊級」標章的林口區瑞平國小，善用校園空地及屋頂等閒置空間，打造溫室有機農園及屋頂農場，推動食農教育、發展有機肥，讓學生共同參與研發酵素肥實作，落實廚餘再利用價值。

本次獲「低碳社區標章」有26處社區，獲得「白金級」認證殊榮的世界盃雪梨特區社區、合康世紀玫瑰社區及園上園，透過住戶凝聚共識，讓住戶認同低碳觀念，不斷地努力改造，讓社區各項設施符合低碳，省錢又環保。

本次獲「低碳永續家園認證評等銅級」計8個里，鶯歌區東鶯里於活動中心頂樓設置屋頂農場，並成立養蜂班，為屋頂農場增添多樣生態；鶯歌區建國里以自然生態法則推動牆面植生及綠籬，植生廢棄物以蚯蚓製作堆肥，有機天然又無毒。

環保局表示，所有獎項都經專家學者現場實地評核後，分別授予「白金級」、「金熊級」或「銀鵝級」等不同等級認證；「低碳永續家園」則是依循行政院環境保護署的制度，由生態綠化、綠能節電等6大面向，是全國級的認證。

(中時 )