國民黨立法院總召林為洲（左）帶隊聽取台水北區處副處長鄭超仁（右）簡報「桃園─新竹備援管線工程」進度。（羅浚濱攝）

台水北區工程處以前膽計畫執行的「桃園─新竹備援管線工程」，26.3公里管線路段採12個標同時施工，進度超前已剩最後5公里，國民黨立法院總召林為洲16日帶隊勘察後，指明年農曆春節前，石門水庫將可供應竹北、新豐及湖口3鄉鎮的北新竹民生用水。

林為洲帶隊到新豐鄉和湖口鄉省道台1線封路施工的現場會勘，台水北區處副處長鄭超仁在簡報時指出，寶山和寶二水庫的蓄水量有限，在「板新地區供水改善計畫二期工程」完工後，翡翠水庫水源可回供桃園地區，「桃園─新竹備援管線」則可靈活調度石門水庫，每日支援新竹20萬噸民生用水。

鄭超仁說，備援管線長26.3公里，工程經費27.8億，特別分成12標，2018年同時施工，預定2021年6月完工通水，目前工程已推進到21餘公里，剩最後5公里應能提前在明年1月完工。

林為洲指出，新竹地區民生用水主要取自頭前溪，從隆恩堰進新竹淨水場處理再至家戶，頭前溪地表水是否有被工業廢水或所謂的「洗屍水」汙染，民眾心中難免會有疑慮。

林為洲指出，國民黨反對前膽計畫的軌道建設，像屏東和宜蘭高鐵的計畫都已取清，但贊成像台水改善民生用水的桃竹備援管線工程，此工程完工後，將對新竹地區帶來供水穩定和民生用水品質的效益。

林為洲說，明年農曆春節前，石門水庫支援新竹用水每日可達20萬噸，剛好是竹北、新豐及湖口3鄉鎮市的民生用水量，在台積電在寶山擴廠後用水勢必增加，台水可把頭前溪水源調度支援科學園區，免除旱季都要限水的問題。

(中時 )