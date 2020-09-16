倫元投顧分析師陳學進表示，台股16日開高跳空上漲，終場上揚131.11點，漲幅1.02％，收在12,976.76點；櫃買指數同步收紅，上漲0.9點，漲幅0.54％，收在167.55點；三大法人進出方面，外資續買184.73億元，投信轉買6.44億元，自營商續賣47.07億元，惟外資法人於台指期買回4,990口多單，累計淨多單部位為32,528口，心態呈現謹慎中性偏多。

台股自3月19日8,523點觸底反彈，至7月28日創下13,031點歷史新高，這四個多月時間，已大漲4,508點，市場居高思危心態愈趨濃厚。加上美股近期劇烈震盪、中美貿易戰與科技戰愈演愈烈，致使大盤短線持續震盪。不過，在市場熱錢不斷、政策面心態偏多、全球景氣持續復甦及經濟面、資金面、籌碼面、技術面均相對有利的條件下，趨勢持續上升，逢低仍可作多。

個股方面，本周納入投資組合的驊宏資，8月營收月增168.6％、年增50.6％，股價連三日強攻漲停。整體產業、股價趨勢向上，只要量價不失控，預期後市仍有望大漲再創新高。

除台積電、聯電、聯發科等權值股強勢上攻，帶領加權指數站穩於短中長期均線之上，更有聯詠、立積、力旺、晶心科、世芯-KY、創意、欣興、南電、景碩、宏捷科、台郡、臻鼎-KY、精測、譜瑞-KY、廣錠等跌深個股止穩強彈。展望後市，市場人氣尚在，後市看好。

(工商 )