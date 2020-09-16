證券分析師葉良超表示，美國8月工業生產指數月增率，由3％下降至0.4％。8月進口物價指數月增率則自0.7％微幅上升至0.9％。由近期發布的幾項數據來看，整體經濟仍未完全持穩。因此，外界預期美國聯準會（Fed）將維持寬鬆立場。此外，聯邦公開市場委員會（FOMC）將於17日凌晨公布利率決議，投資人可持續留意。

美國最新一輪新冠疫情刺激方案至今仍卡關，共和黨提出的三千億美元「瘦身版」刺激法案，日前在參議院仍遭否決。若11月3日美國總統大選前仍未能通過該紓困案，選後將須等待國會全面完成交接後，才有可能再度提出討論。如此一來，此案的通過將可能將延宕至2021年1月，這段紓困空窗期是否將嚴重影響整體經濟，外界高度關注。

美股四大指數15日再度全面上揚，道瓊指數終場小漲2點，收在27,995點，漲幅0.01％。以技術面觀察，美股、台股整體呈多頭架構相對穩固，預期後市將持續走升。美股目前形成「頭肩底」形態，且已站上頸線，預估未來一周將轉為多方主控局面。台股目前則正逐漸往前高靠攏，有望挑戰、甚至超越前高，建議逢低可持續做多。

個股方面，本周納入投資組合的福懋，股價突破整理區後，目前位處短多架構，後市仍具有向上續航的機會。

(工商 )