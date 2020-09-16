逐洞賽｜華冠投顧分析師丁彥鈞 17:002020/09/16 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華冠投顧分析師丁彥鈞表示，台股16日開高震盪，終場上漲131點，收在12,976點，距離歷史高點僅差55點，整體格局如預期由權值股帶動大盤衝關，現階段技術面已轉為明顯的多方走勢，操作上逢震盪壓回都是低接進場的機會。 個股方面，本周納入投資組合的總太，公司擬發行20億元的普通公司債償還銀行貸款，由於利率僅0.62％遠低銀行借款利率，未來財務負擔可望減輕，且發債代表經營階層看好公司未來前景，若股價還原現金股利，16日收盤價已創歷史新高。 (工商 ) #華冠 #總太 #投顧分析師 #丁彥 #逐洞賽 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:102020/09/15 財經 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:092020/09/15 財經 逐洞賽｜證券分析師葉良超 17:092020/09/15 財經 NBA》熱火延長賽拔頭籌 70％機率進總冠軍賽 10:162020/09/16 體育 《晨間解盤》追價買盤謹慎 驚驚漲(日盛投顧提供) 09:232020/09/16 財經 《金融股》元富盃尋找潛力股競賽敲鑼 覓後疫情人才 11:252020/09/16 財經 《集中市場》外資狂買超184億元 台積偕台股飆收盤新高 15:232020/09/16 財經 《半導體》5G晶片市場難為 郭明錤示警：聯發科挑戰不小 16:482020/09/16 財經 阿爾發投顧：AI理財 戰勝人性 04:102020/09/16 產業特刊 《晨間解盤》回歸電子 有利台股中長期發展(倫元投顧提供) 08:522020/09/16 財經 財經熱門新聞 7奈米慘爆！美晶片廠肥單 台積電獨吃仍是謎 - 即時 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 財經 狂人川普變小孬孬 美加關稅戰1個月就收兵 - 財經 弘芯爛尾抵押7奈米機台 陸晶圓龍頭被爆外銀討60億信貸 - 財經 Fed今晚公布報告很誘人 專家：黃金狂牛續衝 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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