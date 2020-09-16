華冠投顧分析師丁彥鈞表示，台股16日開高震盪，終場上漲131點，收在12,976點，距離歷史高點僅差55點，整體格局如預期由權值股帶動大盤衝關，現階段技術面已轉為明顯的多方走勢，操作上逢震盪壓回都是低接進場的機會。

個股方面，本周納入投資組合的總太，公司擬發行20億元的普通公司債償還銀行貸款，由於利率僅0.62％遠低銀行借款利率，未來財務負擔可望減輕，且發債代表經營階層看好公司未來前景，若股價還原現金股利，16日收盤價已創歷史新高。

(工商 )