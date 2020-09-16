因應民眾的ATM使用需求，隨著數位化趨勢有所轉變，台新銀行全新改版ATM，推五大個人化服務，包括個人化專屬問候語、一鍵餘額查詢、快速閱讀個人權益資訊、享受多國語言服務、自動化智能設定等常用功能，全台超過3,000台ATM的優化介面、提升便利性、創造專屬個人化服務體驗。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀指出，台新銀持續關注於客戶使用回饋，將客戶的需求具體實現在這次的ATM改版中。訪談實際體驗後的民眾表示，對改版後的ATM個人化主頁設計印象深刻，每次使用台新ATM皆出現專屬個人化問候語，並能透過一鍵快速查詢帳戶餘額，感受上十分親切與便利。

這次改版也貼心的將個人常用功能，透過AI智能主動記憶。包國儀說明，例如信用卡與貸款繳費時間接近，還會主動提醒，這些貼心的規劃設計，各項貼心設計讓民眾使用有感。值得一提的是，為服務新住民、外籍移工與觀光客，改版的ATM除提供既有的中英文介面外，更將陸續推出日語、韓語、泰語、越南語、印尼語等多國語系服務，真正落實公平待客精神，達成普惠金融的服務願景。

包國儀提醒，因應ATM全新改版上線，9月24日前至台新各分行或便利超商使用台新ATM，完成跨行提款、跨行存款，均可參加「台新ATM換新裝」贈獎，每天都可機會獲萬元旅遊金，還有其他獎項，每筆交易還有不同的驚喜感受。另今年底前ATM跨行交易，可累積台新Point，兌換全家、萊爾富、OK mart三大超商購物金，結帳時即可直接折抵。

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