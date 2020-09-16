新竹薇閣才宣布熄燈，中和摩鐵艾森堡時尚會館恐也將走入歷史，根據最新實價揭露，艾森堡時今年6月和8月分別有1.75億和1.5億的交易資料，為漢皇集團旗下漢吉建設和華鎂投資取得部分土地，預期建商將與地主合建推案。

艾森堡時尚會館位於中和員山生活圈的新生街，建物面積1,797坪、土地面積1,079坪，有60間房間，實價登錄顯示，漢吉建設近期取得部分土地後，部分轉手給華美投資。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，艾森堡汽車旅館已有18年歷史，多少都面臨整修，如今有建商願意入主，二家法人合計持有土地約134.9坪，總土地占約12.5%，此外還有9位自然人共有，估計還會繼續整合，或與地主合建住宅大樓推案。

房地產業者指出，摩鐵在過去觀光全盛時期曾被視為另類台灣之光，精華地段出租給汽車旅館業者更是地主養地、坐等增值的絕佳模式，隨著近年愛情產業的摩鐵市場風光不再，疫情也衝擊了汽車旅館的營運，若位於精華地段的土地，反而成為建商獵地的對象之一，不少重劃區的汽車旅館近年都有建商收購汽車旅館土地資產的案例，均是著眼於土地開發效益。

以汽車旅館大本營台中來說，去年就有多件汽車旅館資產易手，土地被建商收購。如聯聚建設以6.8購入簡愛商務汽車旅館、國泰建設以近12億元買下湖水岸汽車旅館，寶佳機構勝美建設也以約28億元買下包含青海南路「覓境汽車旅館」在內的2,500多坪土地。

(工商 )