縣長楊文科推動「3年2億打造22座特色公園」，第一波改造7座有4座在竹北市，19日將在興隆公園舉辦「秋日吹吹風，野餐音樂市集」，邀請金曲歌手吳志寧、黃瑋傑演唱，雲門教室將帶領親子肢體工作坊，讓大小朋友在草地上隨音樂一起「搖擺」！

楊文科表示，為打造符合現代孩子遊戲場空間，未來打造22座特色公園除參考日本、新加坡或國內成功案例，也導入公民參與機制，讓民眾共同參與規畫，設計出符合大眾需求的特色公園。

楊文科歡迎民眾19日下午到興隆公園，一起來玩現有的遊具，在草地上動一動、野餐，打開對公共空間的想像，並填寫電子問卷，提供意見讓設計團隊參考。

產發處指出，已辦理3場「聽故事，蓋公園」兒童參與遊戲場工作坊，由巫婆戲劇魔法故事屋」創辦人巫素琪老師設計教案，帶著學齡前、中年級以及低年級孩子，繪製出自己心目中的理想公園。

同時，邀請臨床心理師黃雅萱從旁觀察孩子創作，學齡前兒童充份表現對「自然生態」高度興趣，中低年級孩子創作大多出現溜索、攀岩場、滑梯等具體遊具，需要大量肢體活動、具挑戰性的較多，成功引導孩子對於遊戲場想像。

另外，27日下午將舉辨「公園散步：竹北公園體檢工作坊」，邀請竹北在地劇團「玉米雞劇團」帶領孩子到公園跑跳、遊戲，並安排兒童職能治療師觀察孩子們的行動，記錄相關觀察，歡迎有興趣的民眾上網報名。

(中時 )