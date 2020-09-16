粉絲曝小鬼昔日暖心舉動。(取自微博)

藝人小鬼黃鴻升今（16日）中午驚傳被發現在北投三合街過世，被發現時身體已呈現屍僵硬，享年36歲，噩耗傳出震驚演藝圈，好友KID林柏昇第一時間得知消息情訊更是崩潰，在社群網站限時動態寫下「不要問我任何事，拜託了大家」，令人心疼。

小鬼黃鴻升出道18年，由於外表帥氣加上幽默個性，讓他深受粉絲喜愛，而他在工作上敬業又負責任的態度，亦讓他在演藝圈擁有極佳人緣。對於日前《綜藝玩很大》未能入圍第54屆金鐘獎，他更自責：「大家都有資格裝沒事，但就是我沒資格。」認為節目無法蟬聯金鐘3連霸，自己必須負責。

如今這位堪稱演藝圈零負評的陽光大男孩走了，令親友難過不敢至今，一位來自大陸的死忠鐵粉，更在微博痛心寫下昔日與小鬼的暖心互動，「從09年開始 他一直是我心尖上的人，是我的偶像。2013年他來我家錄節目，那時我戴牙套又胖又冒痘，總拿手擋臉。他認真的看著我，拿開我的手，小聲說『要自信，加油』 。」直言小鬼就是這樣溫暖、善良又正直的好人。

小鬼黃鴻升今(16日)突傳身亡，在北投三合街一段的住宅被發現遺體，大體已呈屍僵反應，享年36歲。稍早求證經紀人，對方已證實，警方初判有可能是準備洗澡時在走道滑倒後撞到頭部，引發突發性心肌梗塞。

(中時新聞網)