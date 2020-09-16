新竹縣因應108課綱正式上路，2018年起率先與清華大學建構「清華STEAM學校」，攜手進行跨領域教育向下紮根工程，36所參與學校中有10所國中小通過「清華STEAM預備學校」認證，成為國內第一批STEAM課程實踐案例。

縣長楊文科欣喜通過認證學校中，有接近3分之2的學校是在非都會區，鼓勵繼續朝 「清華STEAM認證學校之銅質、銀質、金質學校」、「清華STEAM教練學校」邁進！

新竹縣通過「清華STEAM預備學校」認證的有，新豐和東興2所國中，東興、十興、安興、大肚、照東、福興、福龍及中興等8所國小，將分別獲得6萬元資材費，「清華STEAM學校」團隊的教授和學生，也會深入學校給予輔導和協助。

教育處長楊郡慈表示，透過STEAM課程主題跨領的教與學，讓知識不再是課本上堆疊的文字或圖表，而是可用出來，更貼近生活，將鼓勵縣內學校參加讓STEAM教育在正式課程中實施，使所有學生有均等機會獲得高品質的教育。

清大助理教授蔡寶桂表示，清華STEAM學校教育，強調科學、科技、工程、藝術和數學的跨域整合學習，除了新竹地區，目前還有苗栗、基隆、宜蘭等縣市學校參加。

新竹縣教網中心主任楊素婷表示，參加「清華STEAM學校」的老師，必須參加7次、每次6小時課程，取得認證回到學校要進行18小時的教學實踐，課程主題以日常生活所觀察到的問題該如何解決有關，並實際帶著學生動手操作，融入「設計思考」、「探究學習」與「自造教育」的元素，落實108課綱精神。

(中時 )