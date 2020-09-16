彰化縣警察局應勤業務需要，進行警務員、交通分隊分隊長及分駐、派出所所長等職務調整，經彰化縣警察局長許錫榮、副局長賴宏豐、王清海及代理主任秘書和人事室主任等

，通盤檢討，進行人事調整。

彰化縣警察局經與會人員就出缺職務及陞職人員，配合自願請調、單位建議，依職期、地區、經歷等遷調原則，及相關人員之品德操守、學識能力，通盤檢討適任人員，職務調整如下，其中除陳雅玲陞任督察科督察員，10月8日報到外，其餘人員應於年9月21日到任：

人事調整如下：

一、人事室警務員陳雅玲陞任督察科督察員。

二、法制科警務員支援人事室代理股長黃建新調任人事室警務員代理股長。

三、北斗分局第三組巡官魏立晴陞任外事科警務員。

四、交通警察隊第三分隊分隊長巫宜誠陞任鹿港分局警務員。

五、交通警察隊和美交通分隊分隊長王錦城調任交通警察隊第三分隊分隊長。

六、田中分局第一組巡官張志仲調任交通警察隊和美交通分隊分隊長。

七、芳苑分局芳苑派出所巡官兼所長陳彥良陞任保安科警務員。

八、芳苑分局西港派出所巡官兼所長盧冠廷調任芳苑分局芳苑派出所巡官兼所長。

九、溪湖分局第二組巡官洪漢鵬調任芳苑分局代理西港派出所所長。

十、員林分局永靖分駐所巡官兼副所長呂良德陞任行政科警務員。

十一、防治科警務員黃枝泉調任溪湖分局警務員支援勤務指揮中心。

十二、北斗分局第五組巡官李宗旻陞任防治科警務員。

(中時 )