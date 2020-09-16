唐氏症基金會16日首次在新北市特教學校體育館，舉辦「中秋鬥陣樂融融」運動會，現場由學長姐帶領特教學弟妹闖4關，其中有學員放棄衝向第一名的機會，堅持要和坐輪椅同學一同邁向終點，眾人全都拍手感動，唐寶寶展現動人的團隊精神。

活動過程中，由小作所的「學長、姊」，帶領新北特教的「學弟、妹」兩兩一組一同闖關，小作所學員展現大哥哥、大姊姊的架式，帶領特教學生一起突破各項關卡，甚至還有小作所學員放棄衝向第一的機會，即使手眼不協調，也要推著坐著輪椅的特教學生一同衝向終點，展現出感人團隊精神，小作所學員暖心的舉動，也讓將轉銜至小作所的特教生備感安心。

基金會董事長林正俠表示，新北市社會局委託基金會辦理的新莊中港、三重重新、林口文化、土城中央小作所學員，有7成從新北特教學校畢業，在中華航空愛心趴趴走志工團陪伴下，藉由學長姐與學弟妹互動的方式，幫助即將畢業的特教生更認識小作所，有助於未來轉銜。

新北特殊教育學校校長謝順榮表示，很感謝唐氏症基金會長時間支持，更感謝林口小作所舉辦了融合運動會，讓這些身心障礙者與本校學生提前感受到中秋節的氣息，新北市林口小作所已設立多年，有許多本校學生畢業後安置於該單位工作，很高興能藉由這次融合活動，營造溫馨友善的融合互動校園。

林口小作所副主任王雅萱指出，身心障礙者比一般人更需要運動，不過並非所有學員都喜歡運動，像是在小作所學員往往被動由老師要求運動，甚至還會撒嬌希望減少運動時間，但將運動融入闖關，讓參與學員願意主動運動，增進肌耐力、手眼協調，有助於他們成長。

(中時 )