台灣知識旗艦園區（璞玉計畫）是否開發爭論20多年，縣府都依據內政部都委會專案小組所提意見做修正，10多年來幾乎都在「原地打轉」，相關爭論點日前終獲確認，但因有政黨和公民團體聲援反徵收業主，讓台知園區前途未卜。

台知園區原由交大規畫，縣長楊文科上任後將台知列為「5箭」之一，拿回主導權，針對內政部專案小組意見，變更交大區位並減成33公頃，計畫面積縮為435公頃，實際徵收388公頃，內政部都委會日前開第12次專案小組審議。

楊文科指出，調整方案皆遵照前次決議做修正，贊成開發地主有3389人，比例高達9成5，專案小組不應忽視地主權益，不能因少數反對及政治考量，做出延宕國家重大建設及地方發展的決定。

反徵收者再度質疑台知園區是否為「國家重大建設計畫」？農地開發的必要性及合法性等老問題。縣府以2004年行政院核定為國家重大建設計畫，農委會支持台知為國家重大建設的相關公文，讓專案小組再度確認。

縣府指出，調整方案已妥適處理贊成與反對地主的意見，自救會發起連署有95個民間團體或個人，但地主只有35位，共99筆土地中有70筆已剔除區段徵收範圍。

反璞玉者質疑超額徵收？住商區及產專區不具必要性？縣府指在區徵財務可行性下，原則規畫40％住商用地供土地所有權人分配，並維持公設比例45％前提做合理區徵規模，並推估台知開發將增33000計畫人口，考量文大用地及產業園區設置，畫設合適住宅區滿足需求。

專案小組對台知園區國屬家重大建設、政策環評、特農變更、交大用地需求等議題，認業經各與會單位確認，也同意調整區段徵收範圍遴選原則。

專案小組決議台知案暫不送大會審查，請縣府再做人民陳情案件調整補充說明，連同計畫人口、產專區、住宅區面積調整等實質規畫內容，提下次小組審議。

地方各界多認，台知案儘管贊成開發的地主佔絕大多數，這次專案小組對相關爭論點也有 做確認，但因有政黨和公民團體反對，讓台知開發充滿變數，能否進入內政部都委會正式審議，前途未卜！

(中時 )