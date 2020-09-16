雲林縣國中小教師福利有進展！原本教師病假連請5天才有公費代課，門檻全台最高，本學年度（109）起下修為3天就有公費排代；另外本學期起，補助40歲以上國中小正式教職員每人3500元健康檢查經費，國中小校長比照縣府一級主管補助1萬元。

根據「雲林縣公立高級中等以下學校教師出勤差假管理補充規定」，教師請病假期間，課務應補授或委託同事代課，費用由請假人自付，病假連續5日以上者才得由學校找代課老師，並核支費用。

據了解，各縣市教師病假公費排代課老師的天數從1天到3天都有，雲林縣的門檻5天是全台最高，縣府教育處自本學年起修正為3天。

教育處長邱孝文表示，縣長張麗善體恤教師請病假是不得已，連續請3天假已是嚴重，這學年起門檻修正為病假3天就由縣庫支付代課費。

本學年國中小教師的新福利還有滿40歲以上正式教職員工，每年一次補助3500元健康檢查經費，校長則比照縣府一級主管有1萬元健檢額度，編於各校業務費，全縣約有5000多名教職員工符合資格。

張麗善表示，中央進行年金改革時很多老師感到尊嚴被踐踏，打從心裡覺得心寒，她希望找回老師的尊嚴，她上任後恢復教師一年有2次出國考察的公假，把好的教育理念帶回來雲林，去年有出團一次，今年因為疫情之故無法舉行，但這個辦法已經開始實施。

邱孝文說，去年去日本參訪教學活動，得知日本最高教育主管規定國中小要每周上道德教育，教材由國家編定，與雲林縣自推的品德教育理念不謀而合。

(中時 )