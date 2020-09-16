縣府推動台灣知識旗艦園區一直搞不定，反觀竹科管理局執行政府政策，協助台積電擴廠興建3奈米以下研發中心的用地需求，1年多就完成寶山一期33公頃的用地徵收，二期91.35公頃用地徵收前置作業也如火如茶展開，地方多認「有台積電，就是不一樣！」

行政院針對台積電擴廠，2018年核定竹科園區擴建計畫，在寶山鄉徵收33公頃用地，從環評、用地徵收到都市計畫變更快速完成，去年底「竹科寶山一期」公告實施，相關工程陸續進場，預計今年底前完成做為台積電3奈米以下的研發重地。

科管局緊接著辦理寶山二期擴建計畫，將徵收大崎村91.35公頃土地，引發不少寶山鄉民掛白布條抗議，縣議員邱振瑋直指此徵收案，猶如將大崎村「滅村」！

徵收用地有處大崎墓園，土地是新竹城隍廟鄭家所有，早年提供給寶山鄉民安葬往生者，徵收勢必要遷葬，更有科技公司不滿科管局為台積電擴廠需求徵收土地，載棺到台積電總部「張忠謀大樓」前抗議。

科管局8月召開寶山二期用地取得第一場公聽會，大崎墓園業主強烈表達反徵收「拒絕遷葬」的立場。科管局回應，將另召開會議與墓主協議有關遷葬事宜，補償則依「新竹縣辦理墳墓遷葬補償查估基準」辦理。

科管局同時補助寶山鄉公所規畫經費，選定雙溪公墓興建納骨設施，提供大崎墓園及雙溪墓園現有墳墓安遷。

科管局對寶山二期用地徵收前置作業已如火如茶展開，19日要召開第二場公聽會，強調全力支持政府發展產業的政策，也希望兼顧地方需求和民眾權益，達成雙贏。

(中時 )