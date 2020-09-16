台積電9／17除息 指數將蒸發21.5點 17:112020/09/16 工商 呂淑美 、 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所指出，17日計有台積電（2330）、精元（2387）、金橋（6133）、振樺電（8114）、富鼎（8261）等5檔股票除息交易，其中，台積電發行市值將減少約648億元，占發行量加權股價指數約21.5點，前述5檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約21.7點。 (工商 ) #富鼎 #精元 #台積電 #振樺電 #除息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《證交所》台積電等5檔明除息 影響指數21.7點 17:222020/09/16 財經 買氣火熱 台中928檔期總推案上看500億 13:542020/09/16 財經 華為晶片斷供首日 無翻盤B計畫 04:102020/09/16 話題觀察 台積電漲近3％帶頭衝 台股登12976點創收盤歷史新高 13:372020/09/16 財經 《國際產業》軟硬齊發 蘋果新品發表還缺iPhone 12 09:262020/09/16 財經 獨吞iPad 5奈米晶片 台積電衝上460元 市值12兆 10:012020/09/16 財經 1分鐘讀財經》太狂！台積電ADR噴漲6％ 散戶注意背後大利多 08:332020/09/16 財經 《集中市場》外資狂買超184億元 台積偕台股飆收盤新高 15:232020/09/16 財經 台積帶旺房市 科學園區強漲 04:102020/09/16 財經要聞 台積電擴廠科管局寶山徵地作業進度火速 17:072020/09/16 寶島 財經熱門新聞 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 財經 總統府人令 由郭耀煌任行政院科技政委 - 財經 抓到了！台積電狂噴爆背後藏鏡人 竟是「華爾街怪咖」 - 即時 Fed今晚公布報告很誘人 專家：黃金狂牛續衝 - 財經 當年買宏達電賠掉2棟摩天樓 金管會罕見重罰新壽有內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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