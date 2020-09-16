證交所指出，17日計有台積電（2330）、精元（2387）、金橋（6133）、振樺電（8114）、富鼎（8261）等5檔股票除息交易，其中，台積電發行市值將減少約648億元，占發行量加權股價指數約21.5點，前述5檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約21.7點。

(工商 )

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