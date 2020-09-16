證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，光隆精密-KY（4581）自今（109）年3月9日上市至今已滿6個月，且符合上述標準規定，爰公告自17日起得為融資融券交易。

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