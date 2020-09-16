光隆精密-KY 自17日起開放信用交易 17:122020/09/16 工商 呂淑美 、 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，光隆精密-KY（4581）自今（109）年3月9日上市至今已滿6個月，且符合上述標準規定，爰公告自17日起得為融資融券交易。 (工商 ) #光隆精密-KY 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基富通好享退第二波 目前已逾萬人申請 04:102020/09/16 投資理財 《店頭市場》櫃買中心放寬外國債券交易限制 08:012020/09/16 財經 留意ETF下市清算風險 04:102020/09/16 證券．權證 《興櫃股》北極星軟組織肉瘤臨床二期 病人收錄完成 10:002020/09/16 財經 萬眾矚目！汎德永業現增17日起競拍 底價168.22元 15:452020/09/16 財經 作業不及 口罩雙鋼印標示延至9／24起販售 14:172020/09/16 生活 證交所網路闖關遊戲 9／21起跑 04:102020/09/16 證券．權證 《興櫃股》汎德永業明起競拍 底價168.22元 15:402020/09/16 財經 中秋節需求量大 豬價不漲反跌 04:102020/09/16 地方新聞 今日股市備忘錄 04:102020/09/16 證券．權證 財經熱門新聞 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 財經 7奈米慘爆！美晶片廠肥單 台積電獨吃仍是謎 - 財經 Fed今晚公布報告很誘人 專家：黃金狂牛續衝 - 財經 川普堵死華為 為何台韓廠乖乖聽話？英媒爆2大原因 - 財經 狂人川普變小孬孬 美加關稅戰1個月就收兵 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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