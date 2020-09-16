（台灣松下16日發表Panasonic奈米水離子吹風機。圖／沈美幸）

台灣松下電器集團旗下台灣松下銷售公司看好台灣高價位吹風機需求與日俱增，16日發表Panasonic奈米水離子吹風機，售價9,900元，與日本同步銷售，要與日本夏普、TESCOM及英國Dyson等競爭品牌，互別苗頭。

以往Panasonic、TESCOM等品牌吹風機，在台灣代購業者或國人到日本購物清單名列前茅。近年，英國Dyson吹風機崛起，顛覆家電業開發設計的吹風機概念，雖然獨樹一格，卻獲許多消費者青睞，成為Panasonic奈米水離子吹風機的勁敵。

台灣松下銷售因應後疫情時代，國人無法到日本搶購Panasonic最新問世EH-NA0E奈米水離子吹風機，今日正式在台灣發表，與日本同步販售，售價訂為9,900元。

台灣松下銷售指出，Panasonic的EH-NA0E奈米水離子吹風機，強調搭載高滲透奈米水離子，水分子產生量提升18倍，搭配礦物負離子科技，可呵護頭髮毛鱗片且完美保濕，減少染髮後的退色問題，還可對抗紫外線且強韌髮絲，具有5種美髮潤肌模式，不單保護頭髮，還可以滋潤肌膚。

(工商 )