兇嫌行兇後2小時落網，態度倨傲。（金山警分局提供／許家寧新北傳真）

萬里市區下午驚傳西瓜刀追砍，傷者身中六刀送醫，兇嫌已逃亡。（許家寧攝）

救命喔！北海岸平靜小鎮驚傳凶殺案，新北市萬里區1名44歲賴姓男子下午3點半，下午遭人持西瓜刀在瑪鋉路上追砍，賴男沿途求救，但未驚動警方，男子背部身中六刀，倒在地上喊痛，警方到場時兇手早已逃逸無蹤。

純樸鄉村驚傳凶殺案，讓里民人人自危，村民說，行兇地點萬里橋頭距離派出所僅200公尺，從未看有人在市區直接砍人，好像看電影，直呼很誇張！警方初時手忙腳亂，驚動金山警分局祕書主任宋承翰在親自從金山趕赴萬里分駐所指揮。

由於警方到場時，兇手早已逃逸，賴男背部皮開肉綻，刀傷多達6刀，被消防隊送往基隆長庚醫院急救，送醫時意識清楚，沒有生命危險，不過砍人兇嫌早已逃之夭夭，警方態度低調，初步了解傷者賴男和對方相識，不知為何遭追砍。

方姓兇嫌逃亡近2小時終於落網，據悉，傷者賴男與方男彼此認識，日前兩人相約到萬里漁港找工作，賴男卻放鴿子，16日兩人相約萬里橋頭超商飲酒，方男竟拔出預藏的西瓜刀朝賴男追砍，全案訊後被依傷害罪嫌移送法辦。

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