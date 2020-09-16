台灣輸出新冠肺炎病例激增，中央流行疫情指揮中心今公布，6名從台灣返回菲律賓的移工，在入境菲律賓時，檢驗出新冠肺炎陽性，6人中有5人在台時間長達1到2年，擔任家庭看護及工廠作業員，且分散在全台4個縣巿，使得在台接觸者的追蹤人數高達113人。

指揮中心說明，這6名個案皆為菲律賓籍移工，在台從事的工作分別為家庭看護、幫傭、工廠作業員以及船員等，其中2人在2018年就來台，3人2019年來台；另一人則是在今年8月中入境，但居家檢疫時都沒有症狀，9/3即出境。發言人莊人祥提到，除了工廠作業員位於同一個縣市，另外4人都在不同縣市。

莊人祥指出，工廠作業員有兩名是在同工廠，互相不認識，也不在同部門工作，昨已派防疫醫師到工廠調查，目前未採檢的都是在工廠裡面的人，也會去做後續採檢，昨天才進行疫調匡列出接觸者，後續有任何結果，每天都會持續公布。

莊人祥表示，當然有懷疑菲律賓方面檢驗是否有問題，但會再反應，只要任何國外通知有陽性病例我們都會做疫情調查，並告訴他們台灣的採檢情形，互相交換資訊。

(中時新聞網)