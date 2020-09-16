三重區力行路二段巷內面積約268平方公尺公有土地，長期被居民以車佔用停，高低不平的地面也令居民膽戰心驚，永安里長黃麗伃找上新北市議員李坤城求助，李坤城16日上午召集相關單位會勘，三重區公所表示，將增添路廊、體健設施，力拚年底完工。

李坤城表示，過去空地是存有違建，遭拆除後留下不平整的路面，附近居民就用汽機車佔用土地，讓社區變的雜亂無章，希望透過通全力的介入，改造成社區居民喜歡的休閒地。

李坤城補充，附近居民使用該通道也很頻繁，過去這塊綠地曾會勘過，設計上除了簡易綠美化、體健設施外，也留有步道讓附近民眾通行使用，當時擬定打造綠地費用由工務局新工處支付，希望一切按照計畫在年底完成。

三重區公所表示，公所初步規劃，在綠地增設座椅，方便附近民眾能坐著休憩、聊天，該地將設有寬度約2.5公尺的弧形休閒步道、植栽區與雙人漫步機、上肢牽引器的體健設施，提供在地里民有休憩廣場。

(中時 )