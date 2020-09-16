政大雄鷹籃球隊除了提供高中籃球員競技、學業舞台，也協助大專籃球員培養第二專長，和cama café聯名，在政大校園附近打造一間分店，是全台第一家結合運動元素的cama café。

目前cama café政大店由政大雄鷹籃球隊畢業隊員謝沅融擔任副店長、在校生吳冠誼、林永昌、黃博暄，與雄鷹隊經理陳知勤擔任店員，吳冠誼透露，當初接受了5個星期的訓練及考試，慢慢對於咖啡店的工作上手，展開和單純打球、唸書時不同的生活，雖然短時間內要吸收很多新事物難免疲憊，但可以學到很多新知也挺酷的。

政大雄鷹籃球隊創辦人姜豐年表示，成立這支籃球隊，除了要扭轉籃球員不重視課業的刻板印象，也朝向永續發展努力，為畢業或退役籃球員培養第二專長，尋找更多出路。與cama café的結合，就是很棒的方式之一。」

政大男籃總教練陳子威則說，球員可以提早做好生涯規劃也是好事，球隊也樂於提供給機會，不只吳冠誼、黃博暄等人在咖啡店學習，朱力勳對於體能教練也有興趣，球隊也會幫他們慢慢轉型。

(中時 )