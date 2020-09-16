網路「假交友、真詐騙」案件層出不窮，連投資口罩工廠也可當作藉口。金門最近就有1名蔡姓女子受騙，白白損失97萬餘元。警方提醒民眾網路交友投資風險高，一定要多加小心。

金門縣警局統計，今年8月受理詐騙案件共13起，較去年同期減少少6件，顯示警方宣導收到成效，但其中假交友（投資詐財）及假交友（徵婚詐財）就有5件，相當值得注意。

警方說明，假交友（投資詐財）是以單純交友為前提，在網路交友平台或通訊軟體認識一段時間後，對方即以投資為由，誘騙被害人交付金錢如投資口罩工廠、香港賽馬會。假交友（徵婚）則以交往或結婚為前提，歹徒利用各種理由如購買房子、親人生病，要求交付金錢。

縣警局日前即受理1樁網路詐騙案件，年約30歲的蔡姓女子在今年7月於網路「Tinder交友軟體」往來後，對方慫恿她前往「m2dcoin虛擬幣交易平台」投資，起初真的獲得一些利潤，因此陸續交易20餘筆，後來發現利潤都沒拿到，才驚覺有異，趕緊撥打165反詐騙專線諮詢，確定受騙損失97萬餘元，。

警方指出，「假交友結合假投資」詐騙案件很多，詐騙集團常以操作外匯期貨、投資虛擬貨幣、破解博奕網站後台或香港彩券等各種說詞，先吸引民眾投入大筆資金，隨後再用各種理由拖延出金，或假借其他各種名目要求受害人不斷匯出更多費用。

縣警局長張國雄要求加強查緝和宣導，特別提醒民眾若遇到網友建議加入「穩賺不賠、高報酬低風險」的投資，一定要查證和撥打165反詐騙專線諮詢，才不會受騙上當。

(中時 )