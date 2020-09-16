「小鬼」黃鴻升36年人生謝幕！回顧節目幽默「玩很大」片段

外號「小鬼」的藝人黃鴻升今(16日)驚傳家中驟逝，享年36歲。消息一出震撼演藝圈，許多好友紛紛發文表示哀悼。小鬼生前在節目「康熙來了」，和來賓及主持人互動十分逗趣又幽默，而八年前為節目做效果，小鬼突然倒地的畫面，嚇壞在場來賓，但竟沒想到八年後卻在現實生活中發生，令人相當不捨。

(圖/截取康熙來了節目片段)

「康熙來了」在某次的尾牙表演主題中，藝人康康一邊敘述著催眠秀一邊邀請在場來賓小鬼及陳漢典當他的表演助手，當陳漢典即將被催眠時，在一旁的小鬼竟突然倒地，嚇壞在場所有人，而後被抬上椅子假裝自己被催眠，接著康康一張張將椅子抽離，小鬼只好靠著自身力量來平衡身體，雖然是搞笑演出，但可以看見小鬼仍然努力的讓自己的身體維持平衡，相當敬業。

(圖/截取康熙來了節目片段)

在演藝事業以及歌唱事業都十分出色的小鬼黃鴻升，一直以來都非常努力，經常得到演藝前輩們的肯定，如今噩耗傳出，讓許多演藝圈好友相當不捨，而這一幕幕經典且歡笑的畫面，永遠留在粉絲心中。

(剪輯/陳宏睿)

(中時新聞網)