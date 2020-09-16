林俊傑（JJ）預計今年底推出第14張新專輯，16日率先推出首支新單曲〈交換餘生〉，MV請來阮經天、林予晞擔綱男女主角，以平行時空作為故事背景，兩人在MV中共譜淒美愛情故事。鮮少演出MV的JJ此次難得在劇中飾演二角，分別是身處不同時空的工人及游泳教練，JJ表示：「很久沒演戲了，這次要投入兩個角色對我來說是很大的挑戰，但也很有趣。」而阮經天則大讚JJ在演戲上帶給自己許多靈感，同時笑喊這是他拍MV有史以來最累的一次。

聊起MV拍攝過程，JJ印象最深刻的是與阮經天一起飾演工人的片段，JJ不但現場真槍實彈當場搬起鋼筋，更試著攪拌混擬土，除了演戲還得做體力活，JJ事後笑說：「真的是來感受一下不同的人生體驗。」阮經天則直言這是自己拍MV史上最累的一次：「這兩天不像我原先想的輕鬆，但是很好玩。」大讚跟JJ對戲意外獲得不少靈感：「JJ一些突如其來的互動都很自然，例如我們一起拿拿著水管打鬧、JJ跟我互拍頭等，都讓整個戲更加充滿充滿真實感。」

此外，JJ也在MV中嘗試游泳教練的角色，「其實我小時候有代表學校參加游泳比賽，所以我對水性還算是熟悉」，對於擔任教練一角，JJ笑說：「教小朋友真的不容易，現實生活中如果我真的是游泳教練，我應該會比較嚴厲一點。」此次MV中，JJ與女主角林予晞沒有安排對手戲，但對彼此有相當好的印象，JJ提到：「看到林予晞詮釋的角色，對她自然的演技印象很深刻，當看著她戲裡大著肚子哭喊的畫面，我也被感動到了。」林予晞也說：「這次經驗也是我目前印象最深刻的一次MV；JJ的歌搭配這個MV，充滿各種層面的複雜情感，讓人很容易就代入自己的故事。」

JJ（左）新歌MV邀阮經天合作。（華納音樂提供）

JJ在MV裡飾演二角色。（華納音樂提供）

(中時 )