苗栗青農聯盟目前有近400名會員，其中有多人是半路出家，放棄原有優渥待遇，轉行務農，邱國勇是被三灣高接梨的美味吸引而投入種梨；羅然中是厭惡日商一成不變的工作環境，放棄高薪轉行種蘆荀，黃畯和是嚮往自然生活，自軍中退役後到苗栗種無毒草莓，他們投入農業的成果，即將在竹南運動公園提供大家品嚐。

苗栗縣青年農民聯誼會，成立於2015年，是由苗栗縣政府農業處輔導成立，招攬在縣內生產的45歲以下青農參加，目前有近400名會員，顯示苗栗縣近幾年來青壯農民有增加的趨勢，而且其中有許多青農從未接觸過農事，半路出家投入農業工作，還做得有聲有色。

未來青農聯誼會會在竹南鎮農會設專櫃展售會員農產品。（謝明俊攝）

邱國勇吃了三灣梨後決定當梨農。（謝明俊攝）

家住頭份斗煥坪的邱國勇，曾經是政戰學校畢業的職業軍官，軍職生涯經歷20餘年後退伍，在一次偶然裡，吃了三灣生產的豐水梨，驚為天人，沒料想家鄉竟然也有那麼好吃的梨，才興起種梨的念頭。

邱國勇完全沒有接觸過農業，無從入門，他於是加入農委會推廣的農務士系統，透過農事派遣的機會接觸學習農務，從除草、墾植一路學到接穗、套袋，有了基本農事知識後，3年多前在三灣鄉內灣村找到一塊3分半大的梨園，正式成為梨農。

邱國勇一人農場，從施肥、接穗到收成，幾乎都是一人完成，第1年採收了4千斤梨，全部賣光，第2年，他改用自然農法，水梨的收成足足打了對折，果相也差人家一大截，一度讓他心灰意冷，但他參賽的水梨卻一舉拿下三灣水梨比賽的2等獎，才讓他拿回信心繼續努力種出好梨。

羅然中當16年日商員工才決定改行務農。（謝明俊攝）

黃畯和嚮往自然生活，決定棄軍從農。（謝明俊攝）

出身自大湖的羅然中，家中雖然有果園，但從未實地投入農事，念完電子科系後就進入竹南日商電子公司工作，薪水不錯，羅然中幹了16年，突然發覺工作內容一成不變，日商公司待遇雖然不壞，但要求規定死板，在一次親友的閑聊中，他才發現農作生產其實也可很多金，讓他萌生退意轉為農夫。

羅然中選中苗栗市內1甲多田地栽種蘆荀，品質優秀讓他拿下大賣場固定訂單，還聯合台南荀農成為供貨夥伴，收益竟遠超過他在日商公司的薪水，去年，羅然中被挖角赴大陸擔任農事總監，因遇到新冠疫情才回台，轉行發展成果讓他深植信心。

76年次的黃畯和，從小在台中長大，也是農業門外漢，擔任5年職業軍人後，黃畯和想要過著與世無爭，自給自足的農村生活，於是決定退伍，選在苗栗投入農事行列。

黃畯和先是在西湖鄉種黑柿蕃茄，卻因當地強風損壞蕃茄外相，決定改到苗栗市種溫室草莓，黃畯和一開始就堅持要種無毒草莓，透過多方面的行銷管道，黃畯和的草莓全都銷售一空，也讓他恢復信心，繼續為苗栗農業努力。

苗栗縣青農聯誼會為了讓更多民眾看到這些青農的努力，特別選在本月19、20兩天，在竹南運動公園舉行大型特賣會，要將全部近400名會員的優秀產品銷給大家。

同時，青農聯誼會已獲得竹南鎮農會等單位全力支持，將在農會產銷部設攤販售會員優良農產品，包括各類果蔬、以及農特產品，讓民眾在平日就可享用青農們的優良產品。

(中時 )