藝人李詠嫻熱愛冒險無極限，日前偕同2好友至苗栗山區秘境進行「溪降」活動，這回是她第4次溪降竟直接挑戰13層樓約40米的瀑布，她帥氣說：「主持《媽媽咪呀》時挑戰大樓垂降所以不怕。」李詠嫻表示只要安全措施做得充足確實，玩極限運動並非難事。儘管她的信心爆棚，探險中難免發生插曲，某段地形陡峭崎嶇，經教練設計以繩索滑降溪中，李詠嫻往下滑時太興奮尖叫，不慎吸入大口溪水，嗆得她狂咳直呼受不了說：「下次不能再這樣尖叫了。」

目前全球疫情趨勢尚未退燒，李詠嫻一家人原定今年在日本過暑假，她嘆：「艾力克斯從去年就期待東京奧運，可惜疫情嚴重延期了目前不適合去日本。」更透露兒子Ryder想學日文和畫動漫，女兒Makayla想看奧運體操比賽，如今只好暫緩。在去年就安排好的行程全泡湯的情況下，挑起了她深山冒險欲望，於是吆喝2名閨蜜，在教練引導下在苗栗展開溪降之旅，李詠嫻大讚：「深山沿路都很美，台灣真是旅遊寶島。」

因溪降前一天適逢山區大雨，李詠嫻在垂降途中一度誤踩青苔石打滑，幸虧她及時踩穩另一顆沒青苔的石頭才沒造成意外，李詠嫻說：「當時真的很驚險，還好平常核心練得勤。」替她支撐了身體瞬間失衡的重量。她特別提到很多人認為玩垂降類型運動前，應是加強局部肌耐力鍛鍊好在懸岩峭壁支撐，她接觸極限運動之後，認為核心才是重點，李詠嫻分享：「出發前要睡飽也不能過度運動，要保留體力給垂降行程。」

整趟深山溪降探險過程共計花了2個半小時，李詠嫻說：「如果前一天沒有下大雨的話動作會更快。」她曾在夏威夷玩過高空彈跳、衝浪、滑翔翼和跳傘，她認為今年還有許多時間，能留在台灣好好享受行程，她興奮說：「我朋友說台灣還有很多秘境可以去。」表示要在今年和明年把台灣尚未造訪的秘境都玩過一輪。

(中時 )