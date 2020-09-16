林昀希、張靜之相處五天就變閨蜜。（三立提供）

林昀希正式加入三立八點台劇《天之驕女》演出，飾演個性開朗樂觀的劉千娜，與黃玉榮(飾演王一龍)、張靜之(飾演李靜柔)有精彩對手戲，她記得一出場就扮演白雪公主，卻在大熱天一直上演擋車撿蘋果，林昀希自嘲才曬一天膚色就變這麼黑，但最讓她覺得困難的不是大太陽底下拍戲或詮釋這個角色，而是她要「說台語」。

相較於以往演出的偶像劇，八點檔較天馬行空，只要合乎劇情，誇張一點也是可以被接受的，這樣的設定反倒讓林昀希覺得演起來很抒壓，她表示在別的戲劇或許不會有機會體驗，大家可能會認為這樣的劇情好扯，「但有時候人生不就是會有更扯的事發生嗎？」

林昀希第一次演台語劇，接戲前很怕自己無法挑戰這麼多台語的戲，沒想到發現好像還可以，對台語滿有天份，還被旁人稱讚她台語說得很好，每天都要背超多台詞的她歸功於導演馮凱會先把台詞看過後再重新調整，把邏輯順好後她們再開始筆記，笑說很像高中、大學排練舞台劇的感覺，播出後也收到家人的訊息稱讚她台語說得很可以，讓她很開心，以前時常會打電話給朋友用台語聊天，沒想到現在真的要用在表演上，讓她立志對於台語的精進要再更努力。

日前拍一場戲是林昀希、張靜之和王品澔被壞人追殺，林昀希打壞人時，腳不小心就「拐」到了，她以為只是一般的扭傷，沒想到腳卻不能動，當下覺得剩下一點點就拍完了，想要拍完該場再去醫院，但大家覺得好像有點太嚴重，於是直接送她去醫院，沒想到不是一般的拐傷，是骨頭裂開，需要打石膏且休養六星期！

樂觀的她說當時第一個畫面是想到湯姆克魯斯在電影《不可能的任務》中，有一場飛越的戲直接撞斷肋骨卻還是繼續奔跑，她想說：「所以我現在腳斷了也要繼續跑嗎？」更自娛地說：「當成武打戲在演囉！還可以在石膏上蒐集大家的簽名。」黃玉榮突然看到她打石膏的腳還以為是劇情需要，一問之下才知道是真的受傷，驚訝表示：「我還以為是自己加戲。」

林昀希、張靜之一起拍了五天的戲，卻像認識多年的好友般熟識，原來兩人私下有共有好友梁正群等人，因此友情加溫快速。張靜之稱讚林昀希拍戲無論要重拍幾次，或在大太陽底下一直曝曬，都還是很拼命，是「拼命三娘」，張靜之笑說這點跟她很像，因此好感度瞬間飆升，「這樣一直關注林昀希很像變態」，她更開玩笑說：「其實我是想要跟林昀希變成CP！」網友也紛紛留言她們希望可以組成女女CP，張靜之大笑說：「我很期待之後和林昀希如何談戀愛！」林昀希也附和：「大家都以為我進去是要跟黃玉榮有發展，其實我是為了張靜之。」

(中時 )