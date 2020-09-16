彰縣府向中央爭取補助，共投入2615萬元在國道3號橋下改善彰化市廚餘堆肥場的廠房和設備。（吳敏菁攝）

垃圾減量，廚餘回收還有很大進步空間，彰化縣推動廚餘回收多年，除了家戶得配合回收，還在是否有足夠處理量能，否則落得殊途同歸，彰縣府向中央爭取補助，共投入2615萬元在國道3號橋下改善彰化市廚餘堆肥場的廠房和設備，每日處理量能提升到10公噸。

台灣目前廚餘回收率普遍不超過10％，而垃圾中的廚餘類含量卻近40％。積極強化處理能量是重要的課題。第一大縣彰化縣年產生量約58萬噸，其中廚餘產生量占約1.5萬噸，彰化市廚餘回收量占全縣回收量約30至40％，是最高，處理廠廚餘最大日處理量約為3噸，仍遠低處理需求。

這次彰化市公所的廚餘處理經費包括建置發酵堆肥場，環境保護署補助1388萬9000元、縣府配合款226萬1000元、破碎脫水機和鏟裝機等改善設備500萬元以及一輛槽車500萬，總經費為2615萬元。

縣長王惠美表示，彰縣目前以彰化市、田尾鄉兩個廚餘處理場為主，經向環保署爭取補助並由縣府動用配合款，擴大建置彰化市的廚餘處理場，以解決廚餘問題，希望鄉親食物份量足夠就好，不要浪費、產生非常多的廚餘，盼望未來是零廚餘、零垃圾，資源回收再利用，讓環境更好。

彰化市長林世賢表示，市公所推動將廚餘堆肥製作成有機肥料，減少廚餘造成焚化爐的燃燒垃圾不完全的問題，朝著未來零廚餘、零垃圾的方向努力。

環保局長江培根表示，積極擴大廚餘回收量能，目前處理縣內熟廚餘一年約9300公噸由養豬場吸收，田尾廚餘堆肥場年處理4800公噸、擴場後可達7200公噸，彰化市廚餘堆肥場完成後年處理2400公噸。

(中時 )