台積電(2330)今天除息前夕跳空大漲，終場上漲13元，收在458元，台灣證券交易所統計，連同台積電，明天將有5檔上市公司股票除息，指數將蒸發21.7點。

台積電發行市值將減少約648億元，占發行量加權股價指數約21.5點，另外還有精元(2387)、金橋(6133)、振樺電(8114)、富鼎(8261)等除息，減少市值占發行量加權股價指數約21.7點。

(時報資訊)

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