電商搶攻中秋節商機，分別鎖定農產水果及養殖水產，其中台灣線上零售業龍頭—富邦媒(8454)momo力挺台灣在地農產銷售，攜手孔雀魚普惠科技推出「旦願計畫」，momo旦願文旦即日起正式上架販售，預估今年中秋檔期銷售將突破2000斤佳績；東森(2614)集團東森購物台再度與嘉義縣政府聯手，東森購物台推出限量2000組嚴選養殖在外傘頂洲的東石帶殼蚵，搶攻中秋烤肉商機。

中秋節將至，中秋烤肉商機湧現，且進入文旦盛產季節，momo購物網及東森購物台分別結合孔雀魚普惠科技及嘉義縣政府力挺台灣在地農產及水產。

富邦媒表示，富邦媒自2005年起至今串聯旗下momo電視購物、網路購物兩大線上通路資源，加上千萬會員支持，累計無數農漁產品銷售經驗，今年第一季農漁產品創下年增50%銷售佳績，而阿美族屋拉力部落座落在花蓮瑞穗鄉東側山波地，因其優質氣候及土質環境條件，達9成族人皆以種植文旦維生，因而近年以生產香甜多汁的「鶴崗文旦」聞名，此次很榮幸能與孔雀魚普惠科技合作力挺花蓮「鶴岡文旦未來有機轉型計畫」，幫助阿美族屋拉力部落族人以友善土地的方式種植文旦轉型有機農耕，為感謝消費者的支持，momo旦願文旦即日起正式上架販售，首波活動祭出促銷價590元的優惠回饋，預估今年中秋檔期銷售將突破2000斤佳績。

由於嘉義縣海岸線全長41.5公里，外海「外傘頂洲」為天然屏障，在外傘頂洲與海岸線間，形成一個面積廣近1萬公頃的淺灘，風浪平靜、海水純淨未受污染，而且水中營養鹽含量高，浮游生物很豐富，很適合牡蠣成長，才能可以孕育出特別肥美鮮甜、Ｑ度十足，並且健康安全的牡蠣，因此「東石蚵」名聞全國，是全國最大的牡蠣產地，東石帶殼鮮蚵也是深受消費者喜愛的中秋節烤肉商品。

看好中秋佳節烤肉商機，繼上週與東森購物網(ETMall)合作上架嘉義優鮮水產，以及5月與東森購物台攜手行銷「嘉義極光歐若拉哈密瓜」之後，嘉義縣府再度與東森購物台聯手，在東森購物推出限量2000組嚴選養殖在外傘頂洲的東石帶殼蚵，讓消費者不必親跑產地，在家就能輕鬆電話下單，以更便利方式享用遠近弛名的東石蚵。

東森購物董事長王令麟表示，東森購物一直以來支持台灣在地農業，如今冷鏈物流系統完備，東森購物更進一步推廣新鮮漁獲，漁獲從打撈上岸到宅配到家，新鮮不流失；而未來將推廣更多優質農漁產品之外，亦將秉持「東森嚴選」，從產地直送，讓消費者買得安心有保障。

(時報資訊)