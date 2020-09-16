好厲害！搭上全台瘋國旅的順風車，國泰飯店事業旗下旗艦品牌「COZZI Blu和逸飯店．桃園館」，今年8月盛大開幕引起廣大迴響、深受國人喜愛，除了飯店為全台唯一以海洋元素特色打造，設計風格更是讓旅客嘖嘖稱奇，開幕至今每月住房率平均高達95％的亮眼成績，讓國泰飯店事業注入強心針。

飯店因應眾多旅客對於套裝旅遊行程的期待，即日起至2020年12月30日，COZZI Blu正式與日本橫濱八景島Xpark水族館合作，首推全台獨家的「探索Xpark之旅」住房專案，入住即依房型贈送超夯水族館門票，專案每房5,840元起（服務費及稅另計），邀請海洋愛好者入住 COZZI Blu，在旅程裡享受人生、開啟一趟充滿視覺感官的驚奇探險。

初秋想來趟療癒身心靈輕旅行嗎？COZZI Blu為每位旅客打造舒適體驗，房間內蔚藍海岸的地毯、開放式的衣櫃以俐落的金屬線條混搭皮革，塑造出若似旅行袋帶著走的自由氣息，黑白高對比磨石子的檯面與邊几等家具，就像是台灣東部的礫石海灘，浪花一波波打上，將石子洗得濕潤發亮。

床頭船艙造型的圓形海魚掛畫更是網美最愛留念的打卡牆。值得一提的是房內65吋4K LED電視，可直接連接手機播放影片外，打開第二頻道還能欣賞Xpark 水族館中的水景一隅，鯊魚、魟魚等魚群自在優游，配上飯店精心挑選的樂曲演奏，24小時直播，讓人躺在床上宛如置身於海洋之中，十足療癒。

即日起至2020年12月30日，COZZI Blu也推出「探索Xpark之旅」住房專案，專案依房型含Cozzi Market逸．市集自助早餐、超夯水族館門票，房客另享有專屬場次、快速通關省下人擠人排隊時間，住房專案價每房5,840元起（服務費及稅另計）。每日館內活動還有闖關遊戲「Blu Hunt海底歷險計」、說故事體驗「Blu Story海洋說」等一系列全齡互動遊樂。飯店另備有免費高鐵接駁，讓您玩好玩滿再回家。

(中時 )