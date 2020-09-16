快艇在3比1大好領先情勢下連吞3敗，遭到金塊逆襲而淘汰出局，再次與隊史首次闖進分區決賽擦而過。快艇總教練瑞弗斯賽後一肩扛起敗戰責任。不過，瑞弗斯執教生涯第3次錯過3比1領先局面，成為NBA最悲情的教頭。

瑞弗斯自1999年接掌魔術帥印之後，至今連續21年都帶隊征戰NBA，期間除了魔術外，還掌過塞爾提克以及目前快艇的兵符，當中曾在2007-08年率領塞爾提克奪得總冠軍，而這也是他執教生涯唯一冠軍獎盃。

瑞弗斯的教頭生涯16次幫助球隊闖進季後賽，2002-03賽季魔術首輪面對活塞時3比1聽牌局面下最終3比4慘遭淘汰；2014-15球季瑞弗斯入主快艇，季後賽次輪迎戰火箭，同樣是在3比1絕對優勢情況下連吞3敗而倉皇敗走。

本季瑞弗斯在外界看好之下擁有里歐納德與保羅喬治兩位聯盟頂尖好手，季後賽首輪4比2擊敗獨行俠，次輪對上金塊，打完前4場3比1聽牌，沒想到接下來3場比賽竟一勝難求，跌破所有專家眼鏡，也讓瑞弗斯只能默默的扛起所有罪責。

瑞弗斯執教生涯季後賽第7場的戰績是6勝8敗，3度3比1領先遭到對手逆襲，雙創NBA最難堪紀錄。瑞弗斯表示，「過去三場比賽我們有很多獲勝機會，可惜我們都沒能把握住，因此，球隊被淘汰出局，我必須扛起一切責任。」

(中時 )