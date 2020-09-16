桃園市大湳消防分隊因北景雲計畫統包工程完工後，將搬遷到北景雲內，未來廳舍如何使用也讓地方關心。因該廳舍占了大成國小一角，有聲音盼廳舍撥給學校，讓校地更完整。不過地方也希望作為活動中心，方便里民使用。

北景雲計畫包含八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心、公托日照中心、圖書館暨停車場統包工程。因完工在即，大湳消防分隊現有廳舍將閒置，未來如何使用也引起討論，市議員蔡永芳15日總質詢時就提出討論，桃園市長鄭文燦說，該廳舍鄰近大成國小，將邀集校方討論土地利用需求。針對大成社區活動中心活化，也會彙集地方民意共識後辦理。

大成國小校長張佩君表示，對於土地規畫，將遵照長官的安排。她補充，若廳舍提供學校，可使校園更完整。但若沒有，師生目前也已經習慣該廳舍使用學校的一角，不會有不便。

不過大成里長邱得盛希望爭取廳舍作為里民活動中心。他說，目前北景雲計畫的活動中心，為3里共用，且距離大成里有段一小段距離。若是大湳分隊現址直接作為里民活動中心，對使用率高的長輩來說，不需要跨越車流量快速的馬路，更為方便、安全。

邱得盛也說，里內志工、環保志工，至今使用廳舍都是租借而來，幾乎每年都要煩惱一次重簽契約等問題。

(中時 )